Телебезобразия довели петербуржца до бомбы

В Петербурге с полицией пришлось общаться двум лжеминёрам. Один, судя по всему, пересмотрел телевизор.

По информации «Фонтанки», под вечер 3 января полицейские Кировского района вывели из собственной квартиры на проспекте Стачек 66-летнего пенсионера. Наряд прибыл за ним после того, как мужчина позвонил в службу «02», назвал свой точный адрес и пригрозил взорвать бомбу. К тому же это было самое оригинальное ложное сообщение за последнее время.

К примеру, если рано утром 3 января 33-летнего петербуржца задержали в том же Кировском районе за аналогичный звонок, когда он якобы заминировал бар «Король Гамбринус» на Ленинском проспекте, то пожилой горожанин поставил правоохранителям редкий ультиматум. Он дословно потребовал «прекратить показывать по телевизору безобразие».

Судя по словам собеседника «Фонтанки» в районной полиции, телененавистнику грозит банальное хулиганство.