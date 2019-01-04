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Происшествия
04.01.2019 10:01
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Все погибшие при взрыве газа в Магнитогорске опознаны

В результате частичного обрушения жилого дома в Магнитогорске опознаны все 39 погибших. Об этом сообщил первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, передает "Лента.ру" со ссылкой на ТАСС.

Из Telegram-канала губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стало известно, что 7-й и 8-й подъезды дома не подлежат восстановлению и будут демонтированы. В администрации города сообщили, что жители четырех подъездов получат горячую воду 9 января. Электроэнергия в доме включается по очереди, газоснабжения нет.

В пятницу, 4 января, пройдут первые похороны погибших. По словам губернатора, 4 января будут похоронены шесть человек, 5 января — девять, 7 января — один. 

Тело последнего погибшего было обнаружено днем в четверг, 3 января. После этого в МЧС объявили о завершении спасательной операции на месте трагедии. Спасатели гарантировали, что больше под завалами людей нет.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство пострадавшим от обрушения подъезда многоэтажки на Карла Маркса в Магнитогорске, говорится в заявлении на сайте главы региона от 3 января.

По 1 миллиону рублей выплатят членам семей погибших. По 400 тысяч рублей выдадут тем, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью. По 200 тысяч рублей заплатят за легкий вред здоровью. Кроме того, будут компенсации за утрату имущества: по 500 тысяч рублей на семью, проживавшую в трехкомнатной квартире, по 400 тысяч – на семью из двухкомнатной, по 300 тысяч – из однокомнатной.

Подъезд жилого дома обрушился рано утром 31 декабря на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. По основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Версию теракта в Следственном комитете и ФСБ отвергли.

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