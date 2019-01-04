«Про конвертики забыли». Псковскому духовенству запретили принимать финансовую благодарность прихожан

Митрополит Псковский Тихон (Шевкунов) в категоричной форме рекомендовал священнослужителям не принимать более персональные пожертвования. Епископ, которого пресса называет духовником президента Путина, считает, что пришло время вернуть доверие к Церкви.

Революционное обращение 3 января публикует ресурс «Православие и мир». Оно было высказано во второй день нового года на епархиальном собрании Псковской епархии.

«Дорогие отцы и братия, мы полностью отменяем всевозможные конвертики, подношения по случаю годовщины хиротонии, именин и т.п. – если на то пошло, то я, с благодарностью принимая добрые пожелания и надеясь на ваши молитвы, предпочитаю встречать значимые для меня даты в узком и молитвенном кругу. Всё, про конвертики забыли», – слова Тихона Шевкунова также цитирует сайт региональной митрополии. Автор репортажа отмечает, что речь епископа была встречена «не только с пониманием, но и с благодарностью».

Прозрачность церковной бухгалтерии, по мнению митрополита, необходима в качестве хорошего повода для проповеди Евангелия – строгий учет поступивших и потраченных средств поможет прихожанам верить.

Владыка также обратил внимание на необходимость делиться по принципу «от большого храма – малому».

«Когда видишь условия, в которых живут некоторые старые батюшки, приходишь в ужас. Часто у них нет даже еды – хорошо, если принесет хлеб и консервы добрая прихожанка. Дорогие отцы и братия, так не должно быть. Поэтому я настаиваю на том, чтобы при каждом храме был составлен список нуждающихся в помощи – богатые приходы в состоянии ее оказать. Это наша христианская обязанность», — сказал митрополит Тихон.