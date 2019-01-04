«Лада» на Культуры не пропустила автобус, трое в больнице. Виновника видели «в отключке»

Ошибка водителя «Лады» стала причиной серьёзной аварии в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 3 января около 22:50 на пересечении проспектов Культуры и Суздальского, по предварительной версии, 32-летний водитель «Лады» при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «МАЗ» маршрута №109.

Пострадали три человека, ехавшие в «Ладе». Сам водитель «отделался» травмами средний степени тяжести, а две его пассажирки (их возраст уточняется) были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

«Тачка влетела в автобус, водитель был в отключке, пассажир с разбитой головой на заднем сидел, при мне приехала реанимация, и с носилками мчались к машине», – рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Полиция проводит проверку по факту ДТП.