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В Петербурге угнали обреченную Camry. Перед хищением механик Альфред снял с нее последнюю защиту

В Петербурге возбудили уголовное дело по хищению беззащитного автомобиля Toyota Camry, который можно назвать идеальной целью угонщиков. Принадлежал он владельцу Балтийской управляющей компании и совладельцу ЖКС Адмиралтейского района Леониду Климковскому и незадолго до кражи побывал в умелых руках механика Альфреда.

Как стало известно «Фонтанке» 4 января, дело об угоне Camry возбудила полиция Калининского района по заявлению бывшего юриста Балтийской управляющей компании. Он сообщил, что оставил Camry 22 декабря на улице Байкова и 25-го застал пустое место.

Угон попал в объективы камер наблюдения. Просмотренные записи показали, что преступнику в темной одежде и без особых примет хватило одной минуты на то, чтобы открыть черное авто 2012 года выпуска, завести двигатель и исчезнуть. Было это в день парковки, 22-го. После улицы Байкова угонщик выехал на проспект Культуры и затерялся на КАД.

Стоимость страховой выплаты на момент хищения составила 944 тысячи рублей. С возбуждением дела полиция не спешила, потому что к Camry имело отношение значительное количество лиц. Деньги на ее покупку давал известный в Петербурге «домоуправ» – владелец Балтийской управляющей компании и совладелец ЖКС Адмиралтейского района Леонид Климковский. Машина была оформлена на юриста, но пользовались ею еще два водителя, работавшие в ЖКС Адмиралтейского района.

Климковского оперативники тоже опросили. Он сообщил, что в ноябре 2018 года автомобиль поставили на ремонт в «Евроавто» на Индустриальном. Поломка оказалась сложной, судя по объяснению Климковского, и через пару-тройку недель иномарку перевезли в другой сервис, на Новороссийской улице. Там за нее взялся механик по имени Альфред. Он вернул Климковскому автомобиль в исправном состоянии, но с отключенным иммобилайзером из-за поломки брелока. После починки бизнесмен вернул Camry своему бывшему юристу и разрешил пользоваться по своему усмотрению.

Имя Климковского стало известным год назад, после попытки Балтийской управляющей компании взять сотню домов холдинга «Городские инновационные технологии», что стало сюрпризом для жильцов. По похожему сценарию к его ООО «ЖКС Адмиралтейского района» перешли дома компании «Прямые инвестиции».

Обе компании Климковского связали проведенные летом 2018 года обыски по делу о незаконном обналичивании средств. В октябре 2018-го еще один бывший подчиненный предпринимателя, экс-директор ООО «ЖКС Адмиралтейского района» Вячеслав Чернов получил пять лет колонии за хищение 12 млн рублей у жильцов.

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