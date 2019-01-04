Два младенца и их родные погибли в массовом ДТП на Урале. У лесовоза вырвало мост

Четыре человека скончались на месте из-за выезда на встречную полосу в Свердловской области, под Нижним Тагилом, вечером 3 января.

По данным областного ГУ МЧС, на 50-м километре дороги местного значения Николо-Павловское – Алапаевское столкнулись четыре транспортных средства: лесовоз Freightliner и легковые «Ниссан», «КИА Рио» и ВАЗ-2112. Пожарные с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавших.

«URA.RU» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области пишет, что, по предварительной версии, водитель лесовоза на затяжном повороте допустил занос прицепа. В результате его выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с «Ладой», а затем с иномарками. Удар был настолько мощный, что у грузовика оторвало мост.

Не совместимые с жизнью травмы получили 34-летний водитель «Лады», его тёща и двое полугодовалых сыновей. 35-летняя Жена водителя – мать детей выжила. Врачи больницы Нижнего Тагила сейчас оказывают ей помощь.

По предварительным данным, признаков алкогольного опьянения у водителя лесовоза нет; его кровь отправлена на экспертизу.