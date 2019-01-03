У фонда безопасности дорожного движения Ленобласти увели минивэн мимо благожелательного охранника

Фонд "Безопасность дорожного движения Ленобласти" с пропиской во Всеволожском районе лишился иномарки 2 января. Синий минивэн Volkswagen Caravelle 2014 года выпуска был угнан с охраняемой стоянки у дома №13 по улице Хлопина в Петербурге.



О потере изданию 47news рассказал 66-летний директор вышеуказанного фонда Владимир Зименко.



«Машину ищем. Угнали ее с хорошей автостоянки, уже подняли видеозаписи. По ним видно, что зашел один человек, сел в машину. Охранник ему шлагбаум на выезде поднял, даже документы не спросил», – отметил Зименко.



По данным «СПАРК-Интерфакс», среди учредителей фонда числятся комитет по дорожному хозяйству Ленобласти, Леноблкомимущество, региональное Управление ГИБДД, а также Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Зарегистрирован фонд во Всеволожске, является соучредителем в ещё нескольких дорожных компаниях.