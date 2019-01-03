«Мне 64, бро, я встаю в 5 утра». Дмитрий Киселёв в эфире зачитал рэп

Кадр из видео в YouTube

Телеведущий Дмитрий Киселёв в белых кроссовках и кепке прочитал рэп в эфире программы «Мастер смеха». Ролик был размещён в YouTube 3 января.

«Мне 64, бро, я встаю в 5 утра», – так начинается текст. В нём Киселёв рассказывет о своей работе, рядом панчей описывает положение России на международной арене: «Но мы спокойно, не поддаваясь провокации, кладём свой газопровод на их санкции. <...> Мы бы повежливее попросили со страной, где придумали танковый биатлон». В ролик вставлены кадры моста через Керченский полив.

Под занавес телеведущий пригласил всех на рэп-фестиваль в Коктебель в 2019 году.

Анонсируя своё выступление в необычном амплуа незадолго до Нового года, Киселев заявил: «Да, буду выступать. Держитесь за перила».

Напомним, в ноябре в стране начались массовые отмены концертов. В немилость к властям впали ряд групп и исполнителей, в том числе Элджей, Хаски, электронный дуэт IC3PEAK (они рассказали «Фонтанке» о своих приключениях в большом интервью), группа «Френдзона», Gone Fludd и другие. У Хаски с его туром «Проказа» возникали проблемы в разных городах: его концерты отменяли, а в Краснодаре исполнителя даже отправили под арест. В Петербурге накануне концерта в клуб А2 нагрянул с проверкой Роспотребназдор, но никаких нарушений не выявил. Концерт прошёл без происшествий.

На ежегодной пресс-конференции 20 декабря президент России Владимир Путин заявил, что задержания артистов – это неоправданная мера, такие конфликты приводят к обратным результатам, а среди его доверенных лиц в выборной кампании был рэпер Тимати.