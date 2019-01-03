На Владимирском таксист въехал в магазин. Массу ДТП с такси и каршерингом «разбавили» «паровозики»

Владимирский проспект

Гололедица, снег на асфальте, метель в лобовое стекло – петербургские автомобилисты рассказывают и показывают ситуацию на дорогах в четверг, 3 января.

В Петербурге погода относительно спокойная, а вот соседнюю Новгородскую область заметает. Это видео участник группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» снял на трассе М-11 «Столица» Москва – Санкт-Петербург перед съездом на Мясной Бор.

По дороге из Псковской области в Петербург подписчики группы видели несколько ДТП, в том числе серьёзное на трассе Псков – Порхов. «Дорога перекрыта! Скорая и пожарные на месте. Есть пострадавшие, в том числе и дети. Все живы. <...> Вытаскивают водителя ВАЗ-2110. Берегите себя и будьте аккуратны на дорогах и поворотах! Пока едем в Питер, ещё по пути три машины уже в кювете», – рассказывала Лиза. По крайней мере одна из битых машин – с петербургскими номерами.

Псковское ГУ МЧС проинформировало, видимо, об этой аварии, что около 13:40 на 161-м километре автодороги А-116 столкнулись три легковых автомобиля.

В Петербурге днём и под вечер аварий было немного, о крупных не сообщалось. Зато сразу несколько раз в «ДТП и ЧП» и «Мегаполисе» писали про аварии с такси или каршеринговыми машинами.

На Владимирском проспекте таксист «Яндекса» «то ли в арку промахнулся, то ли пассажира максимально подвёз в магазин». На проспекте Просвещения, у дома 76, корпус 1, в ограждение ушёл «делимобиль». «Такси «Везёт» нас немножко не довезло. Московская площадь в сторону Юго-Запада», – рассказал Игорь в «ДТП и ЧП». Примерно в то же время «Яндекс.такси» и фургон затруднили движение по проспекту Испытателей от Коломяжского проспекта в сторону Светлановской площади и остановили троллейбусы. Ещё один представитель этого сервиса на «Хёндэ» столкнулся с «КИА Пиканто» в Кудрово. Ночью на перекрёстке проспектов Лермонтовского и Римского Корсакова в ДТП попала машина «Яндекс.Такси», а на перекрестке Каменноостровского проспекта и Кронверской набережной – каршеринга «Яндекс.Драйв». «Не вошли, видимо, в поворот и решили бросить так», – предположила Арина про последнее ДТП.

Вообще, ночью, после вечернего снегопада, было несколько впечатляющих заносов: на Суворовском проспекте и на пересечении улиц Ярослава Гашека и Бухарестской (по словам очевидцев из «ДТП и ЧП», они обошлись без тяжёлых травм).

За сутки отмечено несколько ДТП-«догонялок», также характерных для зимних дорожных условий, когда значительно увеличивается тормозной путь. Уже вечером на Невском проспекте у пересечения с Суворовским автобус догнал троллейбус. Днём на Шлиссельбургском шоссе собрался классический «паровозик», а минувшей ночью на проспекте Стачек, на путепроводе после Автово, по словам очевидцев, столкнулись около десяти легковушек и автобус.

ДТП на проспекте Стачек

Завтра, 4 января, в Петербурге, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», будет облачно с прояснениями, местами снег. Ветер днём южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью понизится до минус 7-9 градусов, днём составит минус 5-7 градусов. На дорогах по-прежнему гололедица.