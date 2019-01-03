Аноним вручил петербургскому автомобилисту бетонный «приз»

Редкой убедительности «новогодний подарок» получил автовладелец на Камышовой улице (Приморский район Санкт-Петербурга).

«С торца дома 38, корпус 2, на припаркованную машину кто-то закинул бетонную полусферу. Это ж её ещё выдрать надо было как-то», – пишет очевидица Александра 3 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Обычно жители культурной столицы подобным образом выражают порицание водителям за неловкую парковку. Так, за пару дней до Нового года в Невском районе «Фольксваген», оставленный на площадки для мусора, чуть на затерялся под этим самым мусором.

Упомянем ещё один, пожалуй, самый оригинальный «призов» «отличнику парковки» – унитаз на капоте. Тут есть и летний, и зимний варианты.