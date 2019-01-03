«Погас свет, и пошла вибрация». В Новочеркасске обрушился офисно-развлекательный центр

В Ростовской области обрушилось четырёхэтажное здание, в котором располагались офисы и боулинг. Вибрацию вечером 3 января почувствовали посетители центра.

Инцидент произошёл около 18:30 в Новочеркасске на улице Будённовской. В здании офисного и развлекательного центра находились люди. По сообщениям местных СМИ, посетители успели эвакуироваться до того, как дом развалился. Разрушаться здание начало прямо над боулинг-клубом и офисом Сбербанка.

«Мы только пришли в боулинг с детьми, бросили первый шар, и внезапно погас свет, и пошла какая-то вибрация по зданию, – рассказал Donday посетитель боулинга. – Еще через минуту сотрудники боулинга объявили полную эвакуацию и включили пожарную сигнализацию. Мы схватили одежду в гардеробе и с ней в руках выбежали с детьми на улицу. Там и увидели, что обрушилась часть здания слева».

Сейчас на месте работают все оперативные службы города. Пока неизвестно, есть ли под завалами люди. В сети уже появились сообщения, что причиной обрушения могла стать перепланировка в отделении Сбербанка. Эта информация пока не подтверждается.

Видео: YouTube/Новочеркасск Сегодня

Напомним, 31 декабря предположительно из-за взрыва газа в Магнитогорске взлетел на воздух один из подъездов многоэтажного жилого дома. 3 января спасатели завершили расчистку завалов, под которыми обнаружили 39 погибших.