Профессиональный боксёр убил охранника Порошенко одним ударом

Украинский боксер-тяжеловес Пётр Очеретяный в ночь со 2 на 3 января одним ударом убил Василия Хмелюка — работника охраны президента.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Страна.ua», 26-летний сотрудник государственной охраны на машине подъехал к жилищному комплексу и увидел мужчину в спортивном костюме с собаками. Между ними завязалась перепалка, в ходе которой спортсмен нанёс своему оппоненту один удар и скрылся.

Хмелюк скончался на месте не приходя в сознание. Смерть наступила от удара в голову, а не от падения, отмечает издание.

Боксёру грозит 15 лет тюрьмы.