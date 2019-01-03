«Взрыв был очень громкий»: на платформе «Сенная площадь» у парня в руке рванул вейп

Молодой любитель электронного пара лишился вейпа на платформе станции метро «Сенная площадь» в Петербурге. Устройство взорвалось прямо в его руке. Всё произошло около 18 часов 3 января. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель Андрей, оказавшийся очевидцем.

«Парень получил ожоги руки. Взрыв был очень громкий, многие пассажиры обернулись и поспешили удалиться», – написал в редакцию Андрей.

В пресс-службе петербургской подземки подтвердили информацию. По словам представителей метрополитена, молодой человек получил ожог кисти руки, но от медицинской помощи отказался.