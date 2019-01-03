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Финансы
03.01.2019 19:56
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Больше не триллион: акции Apple поставили рекорд в падении. Проблема – Китай

В четверг, 3 января, на Нью-Йоркской бирже акции компании Apple упали на 9,6 процента, сообщает Boomberg. Это самое большое падение в течение одного биржевого дня за последние три года. На данный момент они немного поднялись – до минус 8,3 процента.

Акции Apple Inc. упали до самой низкой цены за последние полтора года после того, как компания впервые за почти два десятилетия снизила прогноз по доходам, сославшись на более низкий спрос в Китае. В результате компания, которая еще недавно стоила более триллиона долларов, на сегодняшний день оценивается рынком всего лишь в 680 миллиардов и занимает уже не первое, а лишь четвертое место в списке самых дорогих компаний мира. Впереди давние конкуренты – Microsoft, Amazon и Google.

Согласно заявлению гендиректора Apple Тима Кука, объем продаж компании в четвертом квартале 2018 года составил 84 миллиарда долларов, в то время как ранее прогнозировался в промежутке между 89 и 93 миллиардами. Более того, год назад в первом квартале этот показатель составлял 88,3 миллиарда, то есть продажи за год не выросли, а сократились. Это случилось впервые с 2011 года, когда Тим Кук встал во главе компании.

Признаки того, что не все в порядке с Apple, появились еще осенью, когда объемы продаж нового iPhone не смогли достичь желаемых цифр. А ведь именно этот продукт дает почти две трети прибыли калифорнийской компании, и именно он позволяет получать дополнительную прибыль от таких связанных продуктов, как Apple Watch и AirPods, и сервисов, как Apple Music. Словом, замедление продаж iPhone неизбежно вызывает эффект снежного кома.

«Хотя мы ожидали некоторых проблем на ключевых развивающихся рынках, мы не предвидели масштабов торможения экономики, особенно в Большом Китае», — написал Кук в письме, разосланном менеджменту Apple. По словам Кука, именно на долю Большого Китая, региона, в который входят материковая часть, Гонконг и Тайвань, приходится большая часть недополученных Apple доходов, хотя и на других рынках новый iPhone также не полностью оправдал ожидания.

Вместе с тем некоторые аналитики сходятся во мнении, что достаточно резкое замедление экономики Китая, которое характеризуют как «падение со скалы», не было бы таким сюрпризом, если бы не закрытый характер этой страны. И тогда и инвесторам, и компаниям типа Apple не пришлось бы чувствовать себя «идущими в темноте с завязанными глазами».

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