«Будет лучше, чем им кажется». Экономист Андрей Мовчан рассказал о том, почему не ждет потрясений в 2019 году

Обыватель не скоро догадается, что не Америка виновата в экономических проблемах России, - от него спрячут не только табло с курсами валют, но и данные инфляции.

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Новые санкции США не ударят по холодильникам россиян, но рацион питания всё равно будет беднеть. Причина – экономическая политика российских властей и всё ещё интересный населению Крымский мост, рассказал «Фонтанке» экономист CEO Movchan's Group Андрей Мовчан. Он также поделился, почему считает путь страны фатальным, а рядом с термином «дедолларизация» поставил бы слово «абсурд».

- Андрей Андреевич, новый демократический конгресс США чем удивит после праздников?

– Демократический конгресс США к демократии имеет очень мало отношения, так же, как и прежний республиканский. Это же не название строя. Это лишь названия партий. При этом сами США – очень демократическая страна. И я жду от них сохранения этой демократии.

- Российские банки тестируют отключение от международных финансовых систем, чиновники софта американского накупили впрок. Чего среднестатистическому россиянину ждать от заокеанских партнёров в новом году?

– Лично я ни к чему не готовлюсь. В данном случае неважно, у кого большинство в конгрессе. В Америке система значительно сложнее. Американские политики, не скрывая, говорят, что не собираются применять радикальные санкции. Думаю, что эта позиция у них не изменится. А через полгода они вступят в очередной предвыборный цикл, и им будет не до заснеженной России. Они прочно ступили на путь индивидуальных санкций. И с него они не свернут. Будут дальше бить по конкретным людям и компаниям.

- Олегу Дерипаске из казны, куда мы с вами складываем деньги, дали 10 млрд рублей. Если быть точным, деньги дали Росрезерву, чтобы купить 50 000 тонн алюминия для хранения в составе государственных запасов. Меня правильно не спросили?

– А вы тут вообще ни при чём. С вами ничего страшного не случилось. На эти деньги покупается металл, который имеет биржевую стоимость. Если будет надо, его продадут. Это лучше, чем деньги в офшор. Это лучше, чем просто так раздавать деньги. Точно лучше, чем их воровать. С другой стороны, это про разные карманы одного и того же пиджака. Вы что, думаете, что Дерипаска владелец своего алюминия? Нет, конечно. Ему в своё время дали его подержать. А сейчас просто забирают потихонечку, потому что он под санкциями. Так же, как и любая другая компания в России. Там поставлены управляющие под названием "олигархи". Кто этого не понял сразу, тех сажали либо отнимали всё. Кто понял, те до сих пор работают, но управляющими же, а не владельцами. Переложили алюминий в другой карман.

- Компании Дерипаски вроде как прощают. Санкционное бремя смягчается?

– Санкционное бремя не стационарно. Оно не твёрдое, как камень. Оно жидкое, как вода. Решили наложить санкции на компании Дерипаски, а потом стало невыгодно самим американцам, и отыграли назад на своих условиях. В этом деле всегда есть поле для бесконечного количества оговорок, исключений, специальных разрешений. Не надо смотреть на это экономически. Это политика. А политика вся такая.

- Всех других фигурантов санкционных списков будут так же прощать, через смену рулевых, как в случае с Дерипаской?

– А я не знаю. Но когда система власти не институциональна, когда власть принадлежит конкретным определённым образом образованным и не всё знающим людям, то и решения могут быть совершенно непредсказуемыми. Решения в таких условиях зависят от настроения, сообразительности, знаний, горизонта мышлений, амбиций, обид.

- В чём секрет непотопляемости крупных российских банков? Что бы ни происходило с экономикой, эти кредитные организации непотопляемы.

– Вы хотите комплекта лозунгов. Экономика лозунгов не терпит. Государственные банки просто необходимы, чтобы можно было рассчитываться внутри системы. Если государственные банки лягут, это будет коллапс всей экономики, которая держится вокруг расчётов через банковскую систему. А сейчас в банковской системе России, кроме государственных банков, никого не осталось. С другой стороны, поскольку ЦБ может выпустить достаточное количество денег, государственным банкам незачем ложиться. С одной стороны, они держатся на ликвидности текущих операций, в том числе ретейловых, а с другой стороны, ЦБ им всегда даст нужное количество денег под залог активов или просто так. В этом смысле государственные банки в РФ пока достаточно надёжны. Не стоит ждать катастрофы со стороны банковской системы.

- Тем не менее в конце года люди понесли деньги не в банки, а из банков. Для банков такое поведение населения не проблема?

– Не проблема. Есть круговорот. Выносят деньги куда? Ведь в то же ОФЗ или облигации. И эти ценные бумаги продают те же банки.

- Говорят, что несут туда, где есть иностранный капитал.

– Да какие там деньги. Если у вас миллион долларов, то это имеет смысл. И то сложно. А если у вас 10 000 долларов, то куда вы их понесёте? Это маленький вклад. У нас 90% вкладов в стране именно маленькие. Большой проблемы в оттоке клиентов банков нет. Если выносят из банков доллары, то это вообще никак на нашу внутреннюю систему не влияет. Если забрали из банка рубли, купили доллары, так они эти рубли обратно в банковскую систему занесли. Нет страшной проблемы. Ну, сократятся балансы у банков немного. Так они и сами, в общем, рады, потому что кредитовать всё равно сейчас некого, экономика депрессивна до жути.

- Снятые табло с курсами валют депрессию снижают? На этом с дедолларизацией по Костину закончили?

– Вообще не понял, зачем нужно было бороться с табло с валютными курсами. Бред собачий. Законодателям нашим, похоже, абсолютно нечем заняться. Выдумывают один за другим идиотские законы. То про неуважительное отношение к власти в Интернете. То про снятие этих табло. Надо бы и на вокзалах снять табло с расписаниями отправления поездов. И в аэропортах табло прилётов/вылетов. В самом деле, зачем беспокоить граждан? То, что законодатель занят решением таких «проблем», как раз и говорит о нижайшем уровне законодательной работы в стране.

- Так вроде не сегодня начали законодатели. Или уже понятно, что в 2019-м нам будет плохо после их работы?

– Откуда я знаю, когда плохо будет. Тут ведь на что всё похоже. Страна ведёт себя скорее как «Титаник», а не как автомобиль. Она двигается прямиком на айсберг, этого, в общем-то, не замечая. Потом натыкается на айсберг. И вот тогда можно объяснить, почему или когда станет совсем плохо. Вот тогда станет понятно, на что указывать в прошлом. Но пока страна с айсбергом не столкнулась, сохраняется впечатление, что всё хорошо. Если вы живёте в столицах и работаете на госкорпорации, то у вас вообще всё отлично. Однако на самом деле мы двигаемся к тому самому айсбергу. Когда мы увидим его вершину, через 5 – 10 лет, я не знаю. Никто не хочет и думать о том, пока «Титаник» плывёт, пела одна хорошая группа в 1990-е.

- Один из главных товаров России, оружие, уже научились продавать без американской валюты. По крайней мере, рассказывают, что так продали индусам С-400. Это ещё пиар и эксперимент или это новая норма для 2019 года?

– Я так и не понял, что такое «дедолларизация». В чём её смысл? Есть разные способы расчёта за товары. Есть доллары, евро, юани, украинские гривны, узбекские сомы, индийские рупии и даже российские рубли. Хотя рубль в последние годы потерял больше любой другой валюты за последние 30 лет, не считая боливара в Венесуэле. Какая разница, в чём мы рассчитаемся, кроме наших издержек на перевод денег? Ну рассчитаемся мы за что-то в другой валюте, и что?

- Сразу много гордости у людей. Смогли избавиться от «грязной зелёной бумажки», как говорил Жириновский.

– Не понятно. Это всё равно, как три раза повернуться на месте перед тем, как зайти на эскалатор. Ну покрутились вы у эскалатора, ок, возникла гордость. Дальше-то что? Вы оборудование Siemens за какие деньги пойдёте покупать? За сомы или за гривны? За евро. И вы ведь не станете сперва менять рубли на рупии, а потом рупии на евро. Нет смысла. Давайте держать баланс. Россия очень много продаёт за доллары. Нефть, газ. Давайте рассчитываться долларами за доллары. Зачем изобретать идиотизм? Сколько мы в юанях покупаем? Суммарно на $ 40 млрд долларов. Если ещё наберём эту цифру. Ну и давайте рассчитываться с китайцами на эту сумму, если получается. Какой нам смысл делать лишний перевод денег? Это всё уровень психологии необразованных подростков! Тех, кто придумывает, как им сделать причёску с синими волосами, чтобы они при этом ещё и стояли, и надеть драные джинсы. Это всё, чтобы выпендриться. Есть ведь нормальная одежда и нормальные причёски.

- Боюсь, что подростки, занятые этими проблемами, более профессионально подходят к вопросу, чем экономические власти с их проблемами.

– Да. Но я про то, что у взрослых дядей это тот же самый выпендрёж. На выходе только синие волосы.

- Вы, про Siemens когда сказали, ведь на «Сапсаны» намекнули. Нас от этих технологий когда могут отрезать?

– Это всё зависит от того, кто сидит в Кремле. Я боюсь, что там вообще любая идея может вдруг родиться. Нападём на какого-нибудь северного соседа по ЕС, и точно ничего больше продавать не будут. Но на данный момент ситуация в рамках статус-кво. Всё вполне благоприятно, чтобы Siemens продолжал с нами работать.

- Доллар за 70 рублей когда ждём?

– Я не жду. Я не держу денег в рублях никогда. И это «никогда» и 30 лет назад было «никогда». Зачем держать деньги в рублях, когда есть нормальные валюты. Мне всё равно, будет ли доллар по 70, 80 или 90 рублей. Но вообще я не жду сильного падения курса рубля в 2019 году. По крайней мере, если нефть не провалится. Если нефть будет – как сейчас, то рублю особо некуда падать. Если только ЦБ будет его удавливать, как в прошлом году. Тогда и 80 увидим. Но это будет искусственный курс за счёт лихорадочной печати денег и скупки рублей, как это они уже делали.

- Зачем это делать ЦБ?

– Чем ниже у вас курс национальной валюты, тем автоматически лучше для бюджета. ЦБ это делает для поддержки экспортёров. Чем ниже курс рубля, тем нетто экспортёрам лучше. В принципе, ЦБ и правительство меньше волнуют импортёры, высокие технологии, в которых высокая доля импорта, и меньше волнует потребление. Граждане ведь не протестуют. Значит, пусть кушают меньше. Наша политика с американской в некотором смысле схожа. Американцы поднимают ставку рефинансирования, пока не наступит рецессия. А мы сокращаем людям доходы, пока они не начнут выходить на улицы. И в том и в другом случае мы ждём «реакции рынка». У нас, пока народ молчит, можно сокращать ему питание. Пусть кушают меньше. Если выйдут, то можно прекратить сокращать рацион.

- Вы сказали про стабильную нефть как признак стабильной национальной валюты. Нам за рост цен на топливо кому спасибо сказать? Скорее «Роснефти», которая качает цены своими выходами с биржи, или скорее правительству, которое не спешит уменьшать акцизы?

– Всем спасибо! Но это рынок. Можно сколько угодно говорить про рост цен на топливо. Но у нас топливо сильно субсидируется. Реверсным типом субсидий. У нас столько отбирается в акциз на экспорте, что предприятиям в России выгодно продавать топливо дёшево. У нас бензин дешевле, чем в Европе, в 2 – 2,5 раза. Боюсь сравнить с Америкой. Там может быть уже близко. А в принципе, могли бы установить рыночные цены. И он стоил бы вдвое больше, чем сейчас. У нас и газ, и электричество, и топливо субсидируются в стране. Пусть реверсным способом, но субсидируются.

- Вы сколько прибавляете к декабрьским ценам на бензин, чтобы понять цены 2019 года? Чиновники в госзакупках заложили рост в 10 – 25%.

– Цены на топливо будут расти по мере того, как будет снижаться субсидирование этих цен. Цены будут расти в зависимости от того, как правительство будет дальше договариваться с нефтяными компаниями. Сегодня компании могут поднять цены. Рынок у нас эластичный. У нас много людей с большими моторами. Ездят много. Бензин особо не считают. В Москве дикие пробки стоят во все стороны. Огромное количество машин с номерами из других регионов. Едут. Есть деньги. Всё это резервы в каком-то смысле. Станет дорого, будут меньше потреблять топливо. Начнут, как в Чехии в своё время, докатывать автомобиль до парковки вручную. Начнут переходить на маленькие машинки. Резерв есть. И на самом деле резерв есть, пока люди не вышли на улицы. Пока на улицы ходит один Навальный со школьниками, цены повышать будут.

- Это же не призыв?

– Нет, конечно. Я же не призываю выходить несанкционированно. Я говорил про согласованные акции. Но я знаю про новые правила штрафов и арестов за вовлечение детей в протест, поэтому скажу иначе. Пока несовершеннолетние не выйдут на санкционированные митинги, цена на топливо будет повышаться.

- Инфляция по итогам года выскочила из всех прогнозов властей в 3%. Вы бы как оценили инфляцию в РФ в 2018-м? Что будет в 2019-м?

– Инфляция в России вообще вещь весьма интригующая. Мне давно не нравится, как её считают. Мне кажется, что она занижается. В последнее время очень сильно. Недаром у нас постоянно меняется методология её подсчёта, а главу Росстата уволили. Ожидаемая инфляция, то есть инфляция, о которой люди говорят в своих ожиданиях, ниже 8% у нас не падала многие годы. Это само по себе удивительно. В этом году, если считать с учётом недвижимости, которая не росла в цене, потому что спроса нет, действительно может оказаться, что реальная инфляция 6 – 7%. В следующем году она будет сильно выше. Не знаю, что покажет Росстат, потому что он уже полностью под контролем Минэкономразвития. Не удивлюсь, если данные обновленного Росстата от нас спрячут, как и курсы валют на уличных табло. Я бы ожидал, что инфляция подскочит до двухзначного уровня, если говорить о реальной инфляции. То есть за 10%. Ничего удивительного нет. Налоги растут, цены растут. Плюс рубль дешевеет. Только в 2018 году на 20%.

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что на смену оттока капитала обязательно придет приток.

– Я знаю про 70 млрд оттока капитала из России. Меня это не пугает. У нас и так инвестиции нулевые. Ну были бы эти деньги иммобилизованы в России. Сейчас они иммобилизованы за границей. Были бы в рублях. Сейчас в условных долларах. Ну и что? Отток капитала мало влияет на экономику, при прочих равных. На экономику влияют причины оттока капитала. А с этими самыми причинами у нас всё как нельзя лучше. Бизнес постепенно убивается и умирает. И он заменяется госкомпаниями лишь частично. Крайне неэффективными вороватыми госкорпорациями.

- Пенсионная реформа кому и сколько денег подарила? Для россиян это решение Владимира Путина так же важно, как Крымский мост. Каждый второй и то и другое отмечает в списке «важнейшего» за 2018 год.

– Это просто отсрочка проблемы. Деньги, которые как бы экономятся, не сложно найти в других местах. С точки зрения государственной политики, это совершенно аварийная политика, потому что это плевок в лицо людей, о которых государство должно заботиться в первую очередь. Но я не толкователь снов. И я не знаю, что им снится. На мой взгляд, это решение объясняется тем, что оно элементарно проще всего. У военных ведь пенсии не отнимешь, у других силовиков, а их много, тоже. У госмонополий тем более ничего не отберёшь. У олигархов не отберешь. У чиновников не отберёшь. Экономику поднимать не умеем. Поэтому отбираем у тех, кто беззащитен. Почему беззащитны? Да потому что для них Крымский мост так же важен, как пенсионная реформа. Если в какой-то момент этот условный «крымский мост» станет сильно менее важен, то наверняка удастся что-то исправить. Вне демократии власть меняется где угодно, только не на выборах. Насколько жёсткой бы ни была автократия, пусть сажают на 15 суток или 15 лет, власть сменяется, когда ей положено смениться. Все эти запретительные законы никогда никому не помогали. Если общество готово с этим мириться, оно мирится с этим и без законов. Но когда общество устанет мириться, никакие законы не помогут.

- То есть вы уверены, что экономика однажды начнёт толкать российскую политику?

– Нет. Я в этом не уверен. Есть масса примеров стран гораздо более бедных, чем Россия, намного хуже развивающихся, в которых ничего никуда не толкается вообще. Или власть меняется на ту же, какую столкнули. Я говорю про другое. Охранительство в РФ бесполезно. Приходило бы на митинги не 1000 человек, как сейчас, а 50 000, ничего бы страшного не случилось для власти, пока общество не решит её поменять.

- Тут вообще без прогнозов?

– Я бы сказал так. Наверняка в России есть люди, которым кажется, что в 2019 году будет хуже, чем на самом деле. А на самом деле будет лучше, чем им кажется.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»