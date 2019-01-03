Происшествия
Обвиненного в шпионаже американца отправили в СИЗО
Американец Пол Уилан, задержанный по подозрению в шпионаже, выслушал обвинение и был отправлен за решетку Лефортовским судом Москвы.
Как сообщил 3 января его адвокат Владимир Жеребенков, он будет просить отпустить иностранца под залог. «Сегодня я направил апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения», – цитирует Жеребенкова «Газета.Ru».
Как ранее писала «Фонтанка», американец попался ФСБ с флешкой с именами всех сотрудников засекреченного ведомства.
Справка:
Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство.
По словам брата задержанного, Дэвида Уилана, мужчина приехал в Москву на свадьбу к своим знакомым. Дэвид отверг связь брата с разведывательной деятельностью. Как отмечает газета The Washington Post, власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в работе в качестве иностранного агента. 13 декабря девушка пошла на сделку со следствием, однако она до сих пор остается в тюрьме.