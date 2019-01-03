Обвиненного в шпионаже американца отправили в СИЗО

Американец Пол Уилан, задержанный по подозрению в шпионаже, выслушал обвинение и был отправлен за решетку Лефортовским судом Москвы.

Как сообщил 3 января его адвокат Владимир Жеребенков, он будет просить отпустить иностранца под залог. «Сегодня я направил апелляционную жалобу на решение Лефортовского суда Москвы об избрании меры пресечения», – цитирует Жеребенкова «Газета.Ru».

Как ранее писала «Фонтанка», американец попался ФСБ с флешкой с именами всех сотрудников засекреченного ведомства.