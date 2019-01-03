Автокомпании показали, как электромобиль сам заезжает на парковку, заряжается и освобождает место

Проблема зарядки электромобилей является одним из факторов, сдерживающих развитие отрасли. Южнокорейская Hyundai совместно со своей дочерней компанией KIA предложили свой подход, который позволит в будущем облегчить жизнь пользователям электромобилей. Они представили концепт, сочетающий беспроводную систему зарядки электромобилей в сочетании с автоматизированной системой парковки автомобилей (AVPS).

По сообщению Carscoops, причиной объединения этих двух технологий является опасение, что места для парковки и зарядки в скором времени будут переполнены. На видео, представленном южнокорейскими разработчиками, концепт Hyundai Le Fil Rouge по команде со смартфона самостоятельно отправляется на подземный паркинг, где оборудовано специальное место для беспроводной зарядки электромобилей. После того как батарея заряжена до необходимого уровня, автомобиль так же самостоятельно перепарковывается на свободное место на подземной стоянке. Владельцу (на видео – явно владелице) остается только в нужный момент с помощью того же смартфона вызвать автомобиль с паркинга.

Видео: YouTube/Hyundai

Все это станет возможным лишь при постоянной связи и взаимодействии между электромобилем, парковкой, системой зарядки и владельцем. Парковка должна сообщать о наличии свободных мест и доступности зарядной станции, система зарядки – показывать состояние батареи в режиме реального времени, а автомобилю необходима система вызова с паркинга и автопилот для самостоятельного выезда с паркинга.

Hyundai и KIA намерены внедрить эту технологию не позднее 2025 года, когда автономные автомобили четвёртого уровня также станут обычным явлением. Южнокорейские компании также планируют начать продажи автомобилей с автопилотом с 2021 года, с тем чтобы в 2030 году перейти на выпуск полностью автономных автомобилей.