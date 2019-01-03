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03.01.2019 19:03
Печать

Второй рекламный щит на Невском демонтировали после падения первого

Второй рекламный щит на Невском демонтировали после падения первого

Рекламный щит на Невском проспекте, оставшийся после падения точно такого же накануне, был разобран сегодня, 3 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в Смольном.

«Вторая конструкция демонтирована силами комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга», – рассказал председатель ведомства Сергей Серезлеев. По словам главы комитета, бывший афишный щит был демонтирован в 16:30 3 января.

Второй рекламный щит на Невском демонтировали после падения первого

Напомним, рекламная конструкция в районе дома 150 на Невском проспекте не устояла под порывами ветра и рухнула на прохожих. Пострадали трое, всем потребовалась госпитализация.

Как выяснила «Фонтанка», щиты были установлены недалеко от ДК им. Дзержинского ещё в начале нулевых. В последние годы они были бесхозными, так как ГУ МВД России по Петербургу, которое фактически их использовало, не нашло денег для оформления законных отношений с комитетом по печати и для ремонта конструкций. Уголовное дело всё ещё не возбуждено.

 

 

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