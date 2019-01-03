Второй рекламный щит на Невском демонтировали после падения первого

Рекламный щит на Невском проспекте, оставшийся после падения точно такого же накануне, был разобран сегодня, 3 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в Смольном.

«Вторая конструкция демонтирована силами комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга», – рассказал председатель ведомства Сергей Серезлеев. По словам главы комитета, бывший афишный щит был демонтирован в 16:30 3 января.

Напомним, рекламная конструкция в районе дома 150 на Невском проспекте не устояла под порывами ветра и рухнула на прохожих. Пострадали трое, всем потребовалась госпитализация.

Как выяснила «Фонтанка», щиты были установлены недалеко от ДК им. Дзержинского ещё в начале нулевых. В последние годы они были бесхозными, так как ГУ МВД России по Петербургу, которое фактически их использовало, не нашло денег для оформления законных отношений с комитетом по печати и для ремонта конструкций. Уголовное дело всё ещё не возбуждено.