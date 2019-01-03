Ограбление по-итальянски: броневик с деньгами остановили огнём и вскрыли экскаватором

В Южной Италии совершено ограбление, достойное блокбастера. Целью злодеев стал бронированный фургон банка Poste Italiane (Почтового банка Италии), перевозивший около 2 миллионов евро наличными – деньги для выплаты пенсий.

Как сообщает 3 января местная Gazzetta di Modena, инцидент произошёл вчера вечером. На шоссе неподалеку от города Бари неизвестные перегородили дорогу броневику подожженным грузовичком.

Когда фургон с деньгами остановился, его заблокировали двумя экскаваторами. Четверо или пятеро бандитов в масках без единого выстрела заставили охрану сдаться и отобрали оружие. Один из экскаваторов вскрыл крышу фургона, как консервную банку.

Добычу нападавшие перегрузили в стоящий неподалеку автомобиль и спокойно скрылись, оставив безоружных охранников на месте происшествия. Полиция не смогла быстро начать преследование, поскольку дорога оставалась перекрыта упомянутыми экскаваторами.

Судя по всему, ограбление было очень тщательно спланировано и блестяще выполнено. По свидетельству местных жителей, экскаваторы находились рядом с шоссе уже несколько дней, но на них никто не обращал внимания: все считали, что это обыкновенные дорожные работы. По мнению охранников и инкассаторов, ограбление было настолько скоординировано, что они просто не успели отреагировать.