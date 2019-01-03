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03.01.2019 18:27
Печать

Эхо нулевых. Пока ищут виновного в падении щита на Невском, Смольный не стал проверять прочность второго

Петербуржцы пострадали на Невском проспекте из-за того, что у МВД не было денег, а рекламный щит не удержался. Пока ищут крайнего, город демонтировал вторую конструкцию.

Эхо нулевых. Пока ищут виновного в падении щита на Невском, Смольный не стал проверять прочность второго

Махина рухнула на головы горожан вечером 2 января. Трое пострадавших госпитализированы. Это следствие вынуждает сотрудников петербургского СК разбираться в первопричине — почему установленная в нулевых металлическая конструкция не смогла обрести заботливого собственника. Бесхозная, она долгое время отдавала себя под афиши ведомственного Дома культуры им. Дзержинского, а Смольный требовал от регионального ГУ МВД оформить отношения.

На полицейское ведомство городской комитет по печати указал примерно через час после того, как на Невском, 148, под внушительного размера рекламным щитом обнаружили троих пешеходов. К вечеру 3 января они остаются в Мариинской больнице и НИИ Скорой помощи.

Эхо нулевых.

«Упавший щит принадлежит ДК им. Дзержинского, – говорят в Смольном. – Мы на протяжении последних полутора лет занимались перепиской с ДК по поводу этой конструкции. Установлена она была давно, быть может, лет 15 – 20 назад, но мы пытались добиться от ДК, чтобы они получили разрешение на эту конструкцию». По словам главы комитета Сергея Серезлеева, власти были готовы пойти на принудительный демонтаж, но якобы в культурном центре обещали со дня на день легализовать конструкцию.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» объяснили, что демонтаж был бы для них желанным финалом, и именно нерасторопность привела к тому, что вмешался ветер. В главке также поправили Серезлеева — комитет не мог вести переписку ни с ДК имени Дзержинского, ни с занимающим здание культурным центром, так как юридически это структурное подразделение ГУ МВД, а значит, письма со Смольного проспекта уходили напрямую на Суворовский.

Но в ключевом силовики с чиновниками согласились: два рекламных щита были установлены в те времена, когда спонсорская помощь для органов была способом выжить. Потом пришла эпоха стабильности, и комитет поставил справедливый вопрос: оформить в собственность и взять на себя ответственность по содержанию.

«Но денег на это, то есть на рекламу, в бюджете нет, – рассказали в главке. – Если это для «Фонтанки» странно, то напомним, что ни одной копейки МВД не выделяет, например, как принято говорить, на пиар. Выделить, конечно, можно, но это нарушение – нецелевка. Отсюда – на баланс ГУ МВД конструкцию не приняло. Чуть позже буквы со щита были сбиты. Таким образом была поставлена точка».

Лишив своего имени рекламные щиты, в ГУ МВД посчитали, что дальше Смольный должен был действовать в установленном им же порядке: при выявлении незаконной рекламы вынести предписание собственнику о демонтаже; если собственник не реагирует или его не найти, то комитет по печати с подрядными организациями осуществляют принудительный демонтаж.

«Так что сама карательно-принудительная процедура в руках Смольного. Здесь же к штрафу некого привлекать – у объекта нет собственника. Сама процедура не у нас, а у них. Она не существовала в материальном мире», – подвел черту своей логике собеседник «Фонтанки».

По предварительным данным, причиной падения конструкции стала естественная изношенность металла. Трое раненых вынуждают Следственный комитет разбираться в особенностях полицейско-чиновничьих отношений.

скриншот с сервиса Google Maps

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У дома 148 по Невскому проспекту был установлен еще один рекламный щит. У него идентичные размеры, шесть на три метра, и такая же обусловленная опытом усталость. К ночи 3 января Северо-Западное управление по гидрометеорологии предрекает Петербургу порывистый ветер до 15 метров в секунду. Как уточнили в комитете по печати, в Смольном не стали испытывать судьбу и за счет городского бюджета демонтировали конструкцию.

Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»

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