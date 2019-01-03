39 погибших. В Магнитогорске больше не будут искать людей под завалами

Конечное число жертв трагедии в Магнитогорске – 39, заявил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян. Поисковая операция завершается.

«Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию», — цитирует его 3 января Meduza.

Живыми из-под завалов извлечены шесть человек, в том числе два ребёнка. Состояние 11-месячного малыша, госпитализированного в Москву, оценивается как стабильное с некоторыми улучшениями.

В полиции Магнитогорска, напомним, заявили, что не связывают взрывы дома и маршрутки, произошедшие в городе друг за другом. Приоритетная версия в обоих случаях – газ.