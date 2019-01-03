Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России

Глава министерства иностранных дел Украины (МИД) Павел Климкин прокомментировал решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России.

Как сообщает 3 января «Газета.Ru» со ссылкой на «Украинскую правду», по словам Климкина, это сделано ради обеспечения безопасности граждан. «Главный мотив, который обусловливает закрытие участков в России, – это, безусловно, безопасность», — заявил Климкин.

Он добавил, что украинская сторона не может гарантировать, что во время выборов не случится каких-либо «провокаций».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады намерен обжаловать закрытие избирательных участков в России.