Бизнесмен из Сирии рассказал, что поджогу его «Рендж Ровера» предшествовала масштабная спам-атака

Крупному автомобильному пожару на Морской набережной (Василеостровский район Петербурга) предшествовали затянувшийся деловой конфликт и телефонная атака на бизнес. Об этом 3 января «Фонтанке» рассказал представитель сирийского предпринимателя Яхия Аудаха, владельца сгоревшего белого Land Rover Range Rover.

В письме в редакцию подробно изложена ранее упомянутая версия о том, что фирма Аудахи приобрела автозаправочную станцию, принадлежавшую компании «Фаэтон», но вступить во владение новыми активами оказалось не просто из-за активного противодействия. После ряда навязчивых предложений отказаться от покупки в декабре 2018 года последовала спам-атака.

«В три наши гостиницы стало поступать огромное число звонков – все наши телефонные линии были заняты. Из-за этого реальные люди не могли забронировать номера на новогодние праздники, что привело к большим убыткам», – говорится в письме.

А теперь сгорела и машина – когда бизнесмен впервые за долгое время оставил её не на платной парковке.