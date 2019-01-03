Анатолий Вассерман рассказал, почему снялся в клипе Ольги Бузовой

Участник интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман рассказал, почему он решил сняться в клипе телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Как сообщает 3 января «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, Вассерман, по его словам, хотел пошутить и весело провести время.

«У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею — но хочется», — сказал Вассерман.

Он добавил, что сценаристы несколько гиперболизировали особенности его поведения.