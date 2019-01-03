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Авто
03.01.2019 16:46
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Tesla впервые отчиталась о квартальной прибыли. Но задача снизить цены не выполнена

Компании Tesla в 2018 году удалось в три раза увеличить производство электромобилей – она впервые отчиталась о квартальной прибыли. Объем выпуска автомобилей в последней четверти года достиг 86,5 тысячи штук, из которых 61 тысяча пришлась на новую Tesla Model 3.

Всего компания Илона Маска продала за год 245 тысяч машин, что больше, чем за всю предыдущую историю, и больше, чем продал гигант General Motors (именно электромобилей).

Однако инвесторов эти цифры не впечатлили, и акции Tesla в первый день нового года упали на 6,81 процента, пишет Financial Times. Причина, по мнению авторитетного делового издания, в том, что перед Маском встала более серьезная проблема, чем просто налаживание достаточных объемов выпуска продукции.

Эта проблема проста: цена автомобиля. Маск обещал, что Model 3 будет стоить в районе 35 тысяч долларов. При этом всем покупателям электромобилей предоставлялся налоговый вычет, который в зависимости от конкретного штата мог достигать 7500 долларов, что делало покупку Tesla еще более выгодной.

Однако начиная с 2019 года этот налоговый вычет будет постепенно уменьшаться и полностью исчезнет к концу 2020 года. Таким образом, электромобили будут вынуждены напрямую конкурировать по цене с бензиновыми, а, как известно, пока «электрички» существенно дороже.

Мало того: Маску ещё не удалось довести продажную цену Model 3 до обещанных 35 тысяч долларов. По итогам продаж за последние полгода начальная цена, по которой продавалась «Модель три», составляла 49 тысяч долларов. Но многие клиенты платили существенно больше, особенно если они хотели получить такие разрекламированные опции, как автопилот.

По оценкам аналитиков, чистая прибыль компании составляет всего около 3 тысяч долларов с автомобиля. А это значит, что потенциал для снижения цены, при которой компания все-таки получала бы прибыль, не так уж велик.

Таким образом, перед Маском стоит непростая задача: как приблизить реальную цену к обещанной? Пытаясь компенсировать уменьшение налогового вычета, Илон Маск объявил о снижении цены на автомобили на 2000 долларов. Судя по всему, именно это испугало инвесторов и привело к падению акций.

В итоге Tesla оказалась перед серьезной дилеммой: если хочешь выпускать массовый автомобиль, необходимо довести его цену до уровня массового автомобиля. Но при этом цена должна быть такой, чтобы производство приносило прибыль. На сегодняшний день базовая цена на Tesla Model 3 составляет 43 тысячи долларов, что очень неплохо для премиум-сегмента, но слишком много для сегмента массового.

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