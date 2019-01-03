Обвиняемые по делу фигуриста Тена признали вину, но не в убийстве

Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов, подсудимые по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, на главном судебном разбирательстве в Алматы не признали вину в убийстве.

Как сообщает 3 января МИА «Казинформ», Кудайбергенов (за ним числятся три эпизода краж автомобильных зеркал, последнее – у Тена) и Киясов признали вину в краже зеркал, но не согласились с обвинениями в убийстве и разбое. Третья подсудимая, Жанар Толыбаева, заявила, что на месте преступления её не было, она «не видела, как пырнули ножом автовладельца» и «не знала о намерениях своих знакомых об убийстве».

«В районе, где произошло происшествие, подсудимые оставили свою автомашину возле гостиницы "Достык" и пошли пешком. Владелец машины увидел незнакомцев, которые снимали зеркала. Однако оказавшая рядом Толыбаева не успела предупредить Кудайбергенова и Киясова», – зачитал в суде прокурор Куандык Досов.

Бронзовый медалист Олимпиады в Сочи Денис Тен был убит 19 июля. Злоумышленники ранили его ножом в ногу, когда он пытался помешать им украсть зеркала со своей машины. Фигурист умер от потери крови. Первого подозреваемого задержали на следующий день. Кудайбергенов обвиняется в краже, разбое и убийстве, Киясов – в разбое и убийстве, а Толыбаева – в краже и недонесении и преступлении.