Экс-министр финансов Подмосковья, обвиняемый в хищении 14 миллиардов, экстрадирован в Россию

Франция выдала России бывшего первого зампреда правительства Московской области – министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, который обвиняется в мошенничестве и хищении 14 миллиардов рублей. Сегодня, 3 января, Кузнецов в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола экстрадирован в Россию. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

В отношении Кузнецова выдвинуты обвинения по части 4 статьи 159, части 4 статьи 160 и части 3 статьи 174.1 УК РФ – в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений (9 преступлений). Правительству Московской области, областным предприятиям ЖКХ и компании «Мособлтрансинвест» Кузнецов и его сообщники, по данным следствия, причинили ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей. С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось апелляционными судами Экс-ан-Прованса и Лиона, в слушаниях принимал участие представитель российской Генпрокуратуры.

«Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова. Декрет о его выдаче подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года, – отмечается в сообщении пресс-службы. – Рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче».

Кузнецов был министром финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. Борис Громов, занимавший тогда должность губернатора региона, уволил чиновника по его собственному желанию. В январе 2018 года супругу Кузнецова – гражданку США Жанну Булах признали виновной в хищении 11 миллиардов рублей из бюджета, суд заочно приговорил её к 11 годам колонии общего режима. Сам же Кузнецов был задержан в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.