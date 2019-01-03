Украина собирается снова отправить суда через Керченский пролив

Киев намерен снова отправить военные корабли через Керченский пролив.

Как сообщает 3 января «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, по словам министра обороны Украины Юрия Бирюкова, украинские суда имеют право проходить из Черного моря в Азовское без каких-либо препятствий. «Конец истории. Да, мы будем дальше это делать», — заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что в следующий раз корабли будут сопровождать международные наблюдатели.

Ранее сообщалось, что Украина готовит жалобу в ЕСПЧ по задержанным в Керченском проливе морякам.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.