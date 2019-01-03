«Отвратительный фейк»: полиция Магнитогорска не связывает взрывы дома и машины

В УМВД Магнитогорска заявили, что взрыв газа в многоэтажке на проспекте Карла Маркса никак не связан с аналогичным происшествием с «Газелью» на той же улице спустя пару дней. И прямо назвали попытку связать два события провокацией.

«Все комментарии по терроризму и украинской провокации, которые распространяют в социальных сетях, – провокация, – констатировал представитель пресс-службы. – Призываем не распространять и не питаться слухами. Фото «сбежавшего террориста», опубликованное в группе «ВКонтакте» Магнитогорска, – отвратительный фейк. Этот человек давно живет в Магнитогорске и закон не нарушал», – цитирует слова представителя пресс-службы полиции Mosday 3 января.

Напомним, что число жертв трагедии на Урале приближается к четырём десяткам по мере того, как спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушившегося здания. Пока погибшими числятся 38 человек, по данным СМИ, 37 из них опознаны. Спасены шестеро, в том числе два ребёнка.

Состояние найденного под завалами младенца оценивается как стабильное с некоторыми улучшениями, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава России. «Отмечается нормализация лабораторных показателей. Ночь ребёнок провёл спокойно», — сообщили в Минздраве. Его мозг не повреждён, медикам почти удалось восстановить кровоток обмороженной ноги.

