«Возвращение в зиму» отправило в больницу с областных дорог ещё четверых. Вырос и список погибших

Среда, 2 января, оказалась богата на серьёзные ДТП. Четыре человека пострадали на автодороге Вологда – Новая Ладога в Бокситогорском районе Ленобласти, и ещё одна смертельная авария случилась на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленинградской области – вдобавок к лобовому столкновению на «Коле», унесшему четыре жизни, и аварии с маршруткой на Таллинском шоссе с двумя пострадавшими.

По данным «Фонтанки», вечером 2 января на автодороге Вологда – Новая Ладога, в районе деревни Галично, столкнулись «Форд Мондео» с жителями Череповецкого района Вологодской области и «Лифан» под управлением 49-летнего жителя Барнаула.

Барнаулец был доставлен в больницу Тихвина с сотрясением головного мозга, переломом носа и плеча. Из «Форда» госпитализировали трёх женщин в состоянии средней степени тяжести: 60-летнюю с ушибом грудной клетки и переломом рёбер, 39-летнюю с травмой живота и ушибом грудины, а также 16-летнюю девушку с сотрясением головного мозга, переломом носа и повреждением зубов.

26-летняя женщина погибла под колёсами «Субару» вчера около 22:30 на 82-м километре «Нарвы». Водитель, 60-летний мужчина, сбил её вне зоны пешеходного перехода, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.

«С оттепели мы возвращаемся в зиму. Это значит – каток, особенно на загородных трассах», – отмечает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», описывая ДТП с четырьмя погибшими на «Коле», где девушка, по предварительной версии, не справилась с управлением.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

47news пишет, что дело возбуждено у отношении девушки-водителя «пятнадцатой» и, скорее всего, будет закрыто в связи с смертью подозреваемой. Ехавшие в «Ладе» девушка и молодой человек проживали в Карелии, парень учился в музыкальном колледже. Водитель «КИА Рио» приехал к родным в Петербург из Астраханской области.