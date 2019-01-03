Петербуржец пострадал в ДТП на Пхукете. Его жена осталась с ребёнком на руках в разгар тайфуна

Петербуржец серьёзно пострадал в ДТП у пляжа Ката в Таиланде. 44-летний Руслан Чинокаев получил травму головы, столкнувшись с местным мотоциклистом. Об этом 3 января "Фонтанке" рассказала знакомая семьи Чинокаевых Юлия. Информацию о происшествии подтверждает пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций.

По словам Юлии, 1 января Руслан двигался на мотоцикле вдоль пляжа, когда на встречную полосу выехал таец. В результате ДТП 27-летний местный житель погиб, а петербуржец попал в больницу. В Таиланд уже вылетел адвокат, который будет представлять интересы Руслана.

Вместе с ним за границей остаются жена и пятилетний ребёнок. Сотрудники российского консульства в Таиланде традиционно будут отдыхать до 9 января. Юлия отметила, что на данный момент супруга Руслана Чинокаева не может постоянно присутствовать в больнице рядом с мужем, так как не с кем оставить ребёнка. Мужчина в сознании, он узнаёт жену, но пока не может разговаривать из-за гематомы.

Волнение усиливает надвигающийся на Таиланд тайфун "Пабук". В центре разгула стихии окажется и остров Пхукет, где находятся Чинокаевы. Уже в среду порывы ветра в Сиамском заливе достигали 65 километров в час, а высота волн превысила 7 метров. По данным Ассоциации туроператоров России, в районах, которые посетила непогода, находятся 50 – 60 тысяч отечественных туристов. 2 января стихия уже унесла жизнь 56-летнего отдыхающего из России, он находился на острове Самуи.