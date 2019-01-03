Медики назвали самый полезный вид зимнего спорта

Эксперты назвали самый полезный и безопасный вид зимнего спорта, сообщает 3 января «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты рекомендуют лыжные прогулки. Ходьба на лыжах укрепляет сердечно-сосудистую, а также дыхательную системы. Кроме того, она развивает мышцы спины, рук и ног.

«Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу при соблюдении мер предосторожности могут подойти практически всем желающим», — приводит агентство слова врача функциональной диагностики Изабеллы Андреевой.

Главный специалист по спортивной медицине минздрава Московской области Александр Алешин подчеркнул, что беговые лыжи не требуют особых умений, к тому же они наименее травмоопасны.