Американец попался ФСБ с флешкой с именами всех сотрудников засекреченного ведомства. И может оказаться канадцем

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже гражданин США Пол Уилан в момент прихода сотрудников ФСБ хранил у себя флешку с секретными документами. Кроме того, выяснилось, что у него может быть гражданство Канады.

Как пишет 3 января RTVI, когда Уилана поймали в его номере в гостинице «Метрополь», при нём якобы была флешка со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Её передал один из россиян непосредственно перед задержанием. Кроме того, выяснилось, что еще десять лет назад американец через Интернет искал контакты в России и заводил знакомства с русскими на сайтах и форумах.

Кроме того, источник в МИД Канады сообщил CBC, что Уилан родился в Оттаве, а значит, может иметь гражданство и этой страны.

Ранее «Фонтанка» писала, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. Глава Госдепартамента США Майк Помпео уже потребовал немедленно вернуть его на родину.