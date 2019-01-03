Медведев выделил регионам 31 миллиард на лекарства. Петербургу досталось столько же, сколько Московской области

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение выделить регионам России 31,3 миллиарда рублей для обеспечения лекарствами льготников. Документ опубликован на сайте кабмина 3 января.

Как из него следует, больше всех получит Москва – 4,55 миллиарда рублей. Петербург может рассчитывать почти на 1,4 миллиарда рублей из федеральной казны, и примерно на такую же сумму – Московская область.

Ранее Медведев заявлял, что по всей стране подобную социальную помощь получают около 3 миллионов человек.