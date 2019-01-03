После поножовщины на Тихорецком мигрант слетел с пятого этажа

Уголовный розыск Калининского района Петербурга, по информации «Фонтанки», разбирается с постновогодней дракой, случившейся в доме на углу Тихорецкого проспекта и улицы Веденеева.

По данным нашего издания, если к девяти вечера 1 января в дежурную часть 6-го отдела полиции поступило сообщение о том, что в квартире мужчины спорят при помощи ножей, то через час в третьей городской больнице на Вавиловых врачи оперировали 44-летнего гостя из Средней Азии.

Как стало известно «Фонтанке», он тоже участвовал в острой распре, после чего либо самостоятельно вышел из окна на пятом этаже, спасаясь от бретера с клинком, либо ему помогли.

Высота, заметим, повлияла лишь на его левое бедро, что не выдержало удара о снег.

Это очередное счастливое приземление в Петербурге в пик праздников. «Фонтанка» уже рассказывала о спасении школьницы, упавшей с девятого этажа на проспекте Энгельса. Сохранить жизнь, сами того не ведая, помогли дворники.