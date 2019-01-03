Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 23 тысяч боевиков в Сирии

Более 23 тысяч боевиков были уничтожены в Сирии за 2018 год, а всего с начала операции в сентябре 2015 года – более 87 тысяч человек. Статистику привел 3 января «Коммерсантъ» со ссылкой на Минобороны России.

«В результате ведения боевых действий в 2018 году уничтожено более 23 тыс. боевиков незаконных вооруженных формирований, 159 танков, 57 боевых машин пехоты, свыше 900 артиллерийских систем, около 3 тыс. автомобилей с крупнокалиберными пулеметами», – цитирует ведомство издание.

Кроме того, в министерстве отчитались, что с 2015 года помимо живой силы уничтожили также тысячу полевых лагерей боевиков, почти десять тысяч складов боеприпасов и ГСМ, а также 650 танков и более 700 БМП.

В сентябре прошлого года в Совфеде подсчитали потери РФ в Сирии: семь вертолетов, восемь самолетов и 112 человек.