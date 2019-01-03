«Полная защита любого гаджета - это миф». Какой станет битва смартфонов в 2019 году

Новинки в мире цифровых устройств не сумели впечатлить в ушедшем году. Попробуем угадать, чем успокоится сердце заядлого гаджетомана в 2019-м.

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Айфоны ломались и будут ломаться, детские гаджеты интересны россиянам лишь месяц после покупки, китайские девайсы забьют всех, а легального спутникового Интернета россиянам не дадут. Цифровые итоги года в разговоре с «Фонтанкой» подвёл ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его прогнозам, китайская экспансия продолжится и завершится тотальной победой.

- Эльдар Викторович, какой гаджето-прорыв вы можете вспомнить в 2018 году?

– Особых прорывов не было, достаточно спокойный год. Смартфоны, телефоны. Самое интересное устройство, как ни странно, – это обновление наушников от Sony, модель 1000 xm3. Это наушники с шумоподавлением. Для тех, кто часто путешествует, там новые технологии есть. Это самая яркая вещь.

- Нет прорывов, но провалы наверняка имеются?

– Провалом можно однозначно считать iPhone XR. Это условный бюджетный флагман компании. (В России цена на iPhone XR на старте продаж начиналась с 64 990 рублей. – Прим. ред.) При такой стоимости он не пользуется спросом. Люди не покупают его, так как не понимают, для чего эта модель нужна.

- Это смартфоны. А как обстояли в ушедшем году дела с другими гаджетами? Некоторые ретейлеры отчитывались, что за первые девять месяцев 2018 года объем продаж так называемых «умных устройств» в штучном выражении вырос более чем в три раза, а в денежном – почти в 2,5.

– Нет, тут бума тоже нет. Просто в этот перечень включаются многие устройства, по факту «умными» не являющиеся. Например, лампы с датчиком движения. "Умные устройства" выделяются по тому, могут ли они управляться с телефона или с компьютера. И в целом рост виден, потому что сказывается эффект изначально низкой базы. Еще многие компании сейчас раздают бесплатно какие-то элементы «умного дома», а считается, что их покупают.

– Хорошо, но продажи браслетов и фитнес-трекеров тоже выросли более чем в три раза. Россияне полюбили здоровый образ жизни? И сразу: почему половина этого рынка – это китайцы?

– Фитнес-браслеты стали очень недорогим способом получить часы на руке. И это часто расценивает как хороший подарок. А китайцы дают сегодня хорошее соотношение цена-качество при этом. Этот бренд дешевле в разы. Поэтому цена перебивает все. Лидером российского рынка являются Xiaomi.

- Еще говорят, что в пять раз выросли продажи детских умных часов. На детях по-прежнему хорошо зарабатывать, в цифровом мире в том числе?

– В целом для «цифры» это не год детей. Просто производители умных часов впервые вышли в федеральную розницу. Но уже сейчас можно сказать, что родители, покупая этот продукт, часто разочаровываются из-за неэффективности использования. Ими, как правило, прекращают пользоваться через месяц-полтора после покупки.

- Но в целом цифровизация юных россиян растет?

– Да, конечно, дети такие же потребители электроники, как и взрослые, даже в какой-то мере больше. Если раньше дети начальных классов были готовы пользоваться обычным кнопочным телефоном, то сегодня такие школьники уже выбирают смартфон. Сказывается, что смартфоны стали дешевле. Если три года назад детей со смартфонами в младшей школе было около 30%, то теперь – 70%.

- Количество брака у производителей росло в 2018 году? Например, Apple предупреждала о возможных дефектах в iPhone X и MacBook Pro. Писали, что новые гаджеты не могут зарядить от розетки.

– В целом по производителям брак остался примерно на том же уровне, что и был, – до 3% в среднем "по больнице". Массовых эпидемий не было. Но конкретно про Apple – с софтом у них проблемы, и за последние два года это уже стало привычным. Доходит до смешного – новые iPad Pro гнутся уже на заводе.

- Стоит ли опасаться ремонта iPhone в неавторизированных сервисах? Нас пугали блокировками.

– Такие устройства действительно могут блокироваться. Правда, блокировка телефона возможна даже не потому, что вы отремонтировали его где-то не там, а из-за «человеческого фактора». В регионах часто несут аппараты в неавторизованные сервисы, потому что гарантия уже кончилась, а у умельцев дешевле. А дальше уже начинаются сказки о том, что блокирует Apple. На самом деле на 99% это история про кривые руки ремонтника. Сегодня такой «ремонт» – каждый десятый в России. И еще ремонт в неавторизованном сервисе чреват в первую очередь тем, что вам вместо оригинального экрана ставят китайский, который сильно отличается по качеству в худшую сторону.

- Мысленно возвращаясь в Поднебесную, дешевую и качественную. Какую часть рынка Китай занимает сегодня, что будет в 2019-м?

– Китайские компании крайне агрессивны, но в первую очередь можно сказать, что Huawei и Honor во втором полугодии 2018 года стали лидерами в России в штучном выражении. В деньгах они пока занимают третье место, но уже очень близко ко второму месту, где сейчас Samsung. И к концу 2019 года, я думаю, они будут первыми как в деньгах, так и в штуках. Экспансия продолжается. Не очень понятно, как могут ее Samsung или Apple остановить. Я думаю, у них это не получится. (Китайские аналитики из агентства Yuanta Securities Investment Consulting считают, что позиции Apple, Samsung и Huawei могут меняться по отношению друг к другу в следующем году, но в целом тройка лидеров пока останется прежней. – Прим. ред.)

- Китайские гаджеты в опале на территории ЕС. Тот же «будущий русский лидер» Huawei. В Чехии чиновникам запретили использовать китайские смартфоны. Боятся китайцев и в Японии. А в России не боятся?

– Потому что китайские устройства в Европе и Японии – это де-факто торговая война. Нет доказательств, что китайцы через свои устройства шпионят за кем-то. Но есть обратное доказательство, что это делает Америка через те же iPhone.

- До этого СМИ писали, что Трампа «слушали» через его iPhone. Это недобросовестная конкуренция, или действительно непробиваемость американского смартфона – миф? Русские могут сломать «яблоко»?

– Полная защита любого гаджета – это миф.

- Роскачество нам рассказало, что Samsung и Apple – самая надежная техника. Не любят в Роскачестве китайцев.

– К Роскачеству много вопросов с точки зрения качества их исследований. Весовые критерии неверно расставлены. Например, указание частот на мониторе и наличие FM-радио – это разные весовые коэффициенты. FM-радио многим просто не нужно, а в какой сети работает телефон – это важно для большинства.

- Насколько востребованы россиянами сегодня смартфоны, способные совершать покупки, смартфоны с NFC-чипами?

– NFC считается функцией, которая необходима в смартфоне, даже если пользователь не планирует ее использовать. Это уже правило хорошего тона, чтобы она была. У многих китайских компаний на сегодняшний день NFC нет даже в дорогих устройствах, и это, конечно, минус. Но некоторые производители, тот же Huawei, добавляют NFC специально для Европы. Если же говорить про российский рынок, то по бесконтактным платежам с мобильных устройств мы сегодня один из самых крупных рынков. Это и часы, и телефоны. И эта тема становится не просто популярной, это будет массовый рынок. Сегодня онлайн-платежи с мобильных устройств – примерно 6% пользователей смартфонов. Кто постоянно платит таким образом. И сейчас это прирост в сотни процентов каждый год.

- Когда будет массовый русский смартфон для гражданских? Пока только «Шмели» для избранных.

– Для массового рынка мы не готовы выпускать российские смартфоны. Надо идти поэтапно. Например, локализовать сильные китайские модели под тот софт, который есть. В следующем году есть закон, который ограничивает использование Министерством обороны и чиновниками на определенных позициях продуктов на базе Android и iOS, у них будет российский Sailfish. Это условно российский софт, но исполнение на фабриках Китая. Я в этом проблем не вижу вообще, они будут достаточно массовые. «Ростелеком» и другие организации планируют закупать их сотнями тысяч штук.

- В 2019 году будет воплощён в жизнь призыв ФАС «обязать всех производителей смартфонов и компьютеров с завода предустанавливать в них разработанные в России программы»?

– Нет. Это невозможно принципиально. Это совершенно не рыночная история. И инициирована она была, насколько я понимаю, компанией «Яндекс», которая забыла, что она по всем признакам российской не является. И на сегодняшний день получается так, что выгодоприобретателей в России нет. «Яндекс» зарегистрирован в Нидерландах и под этот закон не попадает. Поэтому сегодня предложение о принятии такого закона пытаются «заиграть».

- Как будет выглядеть девайс для работы со спутниковым Интернетом? В России это будет? OneWeb вроде договорился с властями.

– Спутниковые телефоны мало чем отличаются от обычных сегодня. Это обычная трубка средних размеров, весом 200 – 220 граммов. Если мы говорим о роутере, то это просто большое карманное устройство. Но официально, скорее всего, на территории России услуги OneWeb предоставляться не будут. При этом чисто технически пользоваться ими можно будет. Другое дело, что стоить это будет достаточно дорого, а качество локального Интернета будет выше.

- Хакерские атаки. Эксперты по безопасности рассказали, что каждый третий россиянин уже был атакован. Как читателям «Фонтанки» защитить приватность своей смартфонной жизни?

– Правила поведения – это социальная гигиена. На Android не устанавливайте приложения в обход магазин-приложений, если вы не уверены в том, что вы делаете, на 1000%. В магазинах приложений на iOS, Android не нужно загружать приложения, в которых вы не уверены, а просто хотите попробовать. Не нужно разговаривать с незнакомыми людьми, когда они что-то просят ввести на вашем телефоне. Всё просто.

- Скрытый майнинг криптовалют через гаджеты в пользу злодеев будет нарастать и дальше?

– На мой взгляд, криптотема несколько ушла в сторону. В каком-то виде это будет оставаться, конечно. Хотя популярность криптовалюты теряют.

- Смартфоны можно взломать копией головы владельца?

– Это страшилка. Тот опыт весьма искусственный. То, что было сломано, – было сломано по фотографии. Например, распознавание по радужной оболочке глаза обойти таким способом просто невозможно. У ряда производителей уже используется комбинированная защита, у того же Samsung.

- Какие самые ожидаемые новинки в мире гаджетов, которые вы ждете в 2019 году?

– Самая ожидаемая новинка – Samsung с гибким экраном, анонсы которой появятся в первом квартале 2019 года. Это фактически новый формат устройств, которые будут развиваться в ближайшие годы. Дорого, но интересно. Второе по ожидаемости событие связано с перестановкой сил на рынке продаж смартфонов. Интересно посмотреть, как Huawei будет атаковать Samsung и Apple. Как последние будут защищаться. Но основной прорыв жду в области софта, алгоритмов искусственного интеллекта. Интересно, как будет видоизменяться софт и что он нам даст в будущем году.

Николай Нелюбин,

специально для «Фонтанки.ру»