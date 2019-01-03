В Петербурге ожидаются метель и порывистый ветер. МЧС советует отказаться от машин и фейерверков

Сильный ветер и метель осложнят ситуацию на дорогах Петербурга и Ленобласти 3 января. Легкий мороз спровоцирует гололёд и увеличит количество ДТП.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, днём в городе ожидаются метель и порывы ветра до 15 метров в секунду. Столбики термометров в четверг не поднимутся выше минус трёх, атмосферное давление будет повышаться.

Такая же ситуация будет наблюдаться в Ленинградской области. Сотрудники МЧС призывают быть особенно аккуратными на областных трассах, в том числе на М-10 «Россия». Водителям предлагают по возможности отказаться сегодня от личного транспорта, парковаться вдали от деревьев. Если вы выехали из дома, то соблюдайте дистанцию и пользуйтесь противотуманными фарами.

Кроме того, петербуржцам настоятельно не рекомендуют запускать фейерверки при сильных порывах ветра. Напомним, 1 января из-за неудачного запуска петарды в Буграх погиб петербуржец. Мортира шестого калибра угодила молодому человеку прямо в глаз, отчего он скончался на месте.

Ещё три человека пострадали из-за ветра вечером 2 января. На Невском проспекте, 148, рухнул щит с надписью «Культурный центр ГУВД» и придавил троих пешеходов. Их госпитализировали с травмами. Следственный комитет проводит проверку. В ГУ МВД Петербурга не посчитали себя ответственными за инцидент.