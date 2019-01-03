Ищите женщину. У Белого дома задержали человека за попытку подарить Трампу виски

Житель Канады Янни Джорджопулос зашел в зону безопасности Белого дома и был в итоге задержан. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина заявил, что хотел отнести Дональду Трампу две бутылки канадского виски Crown Royal. Об этом 3 января сообщает РБК со ссылкой на NBC.

Джорджопулос объяснил полицейским, что рассчитывал получить помощь от Трампа. По его словам, президент США мог бы посодействовать ему в поиске спутницы жизни.

Уже в суде выяснилось, что Джорджопулос последнее время проживал в Вашингтоне и привлекался за попытку запугать двоюродного брата. При этом он заявил, что не может вернуться в Канаду, но не объяснил почему.

В 2012 году Трамп в интервью СNBC заявил, что никогда в жизни не употреблял алкогольные напитки, предпочитая им диетическую газировку, и очень этим гордится.