«Печальный хвост»: автомобилисты проводят новогодние каникулы на финской границе

Многие петербуржцы, завершив праздничные гулянья в кругу семьи, похоже, решили продолжить их в Европе. На финской границе 3 января образовались традиционные очереди из России: по данным приложения «Граница онлайн», в Брусничном – 4-часовая, в Светогорске – 3-часовая, в Торфяновке – более 2 часов.

Впечатлениями от «праздника» делятся на портале «На границе.ру». «Сидели бы дома», – угрюмо комментирует затор пользователь под ником Mr fin. «[Очередь] уже длиннее, чем до пункта обмена. Печальный хвост», – пишет Алина. «Очередь от Светогорска, от банка ВТБ, стоим, почти не двигаемся», – вторит ей Марина. «Очень много машин, стоим уже 20 минут, не движемся, самой границы не видно», – сообщает Артем из МАПП «Брусничное».

Российско-эстонская граница тоже стоит. На въезд в Нарву придётся потратить не менее часа. На других пунктах пропуска – в Шумилкино и Куничиной Горе – свободно.

В ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти утром 3 января напомнили, что пиковые нагрузки в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу приходятся на 3 и 4 января на выезд (первая половина дня) и на 6-8 января на въезд (вторая половина дня).

Пограничники просят путешественников заранее готовить документы и планировать поездки, выбирая наименее загруженные пропускные пункты. Тем, кто вовсе не хочет тратить время на простой, рекомендуют пользоваться железнодорожным, воздушным и морским транспортом.