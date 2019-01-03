Юноша в чёрном на Коллонтай не устоял перед двумя десятыми iPhone

В магазине re:Store на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга 2 января около 13 часов, по информации «Фонтанки», стало меньше на пару iPhone. При этом в кассе не появилось 95 тысяч рублей за один и 85 тысяч – за второй.

Как сообщил полиции управляющий магазином, юноша (на вид лет этак шестнадцати) мучительно разглядывал гаджеты, после чего схватил модели ХС Макс, ХС просто и воодушевленно выбежал.

Теперь у оперативников есть его приключенческие приметы: чёрная куртка с капюшоном, чёрные спортивные штаны, но отчетливо белые кроссовки.