По миллиону за погибшего: власти утвердили компенсации после взрыва в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размеры материальной помощи, которую окажет правительство пострадавшим от обрушения подъезда многоэтажки на Карла Маркса в Магнитогорске, говорится в заявлении на сайте главы региона от 3 января.

По 1 миллиону рублей выплатят членам семей погибших. По 400 тысяч рублей выдадут тем, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью. По 200 тысяч рублей заплатят за легкий вред здоровью. Кроме того, будут компенсации за утрату имущества: по 500 тысяч рублей на семью, проживавшую в трехкомнатной квартире, по 400 тысяч – на семью из двухкомнатной, по 300 тысяч – из однокомнатной.

Также по 50 тысяч рублей выплатят каждому человеку, фактически проживавшему, но не зарегистрированному или зарегистрированному, но не являющемуся собственником. Кроме того, предполагается единовременная материальная помощь – по 10 тысяч рублей на человека. По 31,5 тысячи рублей выделено на похороны каждого погибшего.

Выплаты начнутся с 3 января. В администрации напомнили, что все потерявшие жилье будут им обеспечены. Это будет отдельное, дополнительное решение. Информация о нем будет доведена позднее.

Напомним, что число погибших в результате взрыва уже подбирается к четырём десяткам. На данный момент их 38. Шестеро спасены, в том числе два ребёнка.