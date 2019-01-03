Мстители с Васильевского перестарались с владельцем АЗС из Сирии: кроме его «Ленд Ровера» спалили еще пару «Вольво» и «БМВ»

Полиция Василеостровского района Петербурга ищет двух поджигателей, уничтоживших статусные иномарки на Морской набережной. «Фонтанка» узнала, что потерпевший бизнесмен известен в Петербурге шавермами, деловая пресса упоминала его в связи с приобретением автозаправки «Фаэтона», а в сети о нем отзываются достаточно резко.

По информации «Фонтанки», около пяти утра 2 января возле дома 39 по Морской набережной загорелась автомашина «Ленд Ровер Рендж Ровер». Огонь с иномарки перекинулся на припаркованные рядом «Вольво ХС90», «Вольво ХС70», а затем и на «БМВ Х3». В результате все четыре машины теперь требуют серьёзного ремонта.

Видео: «ВКонтакте»/«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

По данным «Фонтанки», на изъятом видео с камер наблюдения полицейские разглядели двух мужчин, которые поджигали именно «Ленд Ровер».

«Фонтанка» узнала, что белый Land Rover с модным номером «444» принадлежит 45-летнему предпринимателю из Сирии по имени Яхия Аудах, а сгоревшая заодно BMW Х3 – его супруге.

Сам бизнесмен является соучредителем и генеральным директором более чем десяти коммерческих компаний города. В основном совладельцами в его фирмах также указаны выходцы из Сирии. Подконтрольные ему предприятия владеют шавермами, специализируются на недвижимости, продаже нефтепродуктов и гостиничном бизнесе на Невском проспекте. Так, в марте этого года «Деловой Петербург» информировал о покупке им автозаправочных станций на Коломяжском шоссе и Липовой аллее, ранее принадлежащих компании «Фаэтон». Однако, как сообщали наши коллеги из «ДП», вступить во владение новыми активами оказалось не просто из-за противодействий юристов экс-владельца Сергея Снопка.

Заметим, что россиянином Яхия Аудах стал после окончания Политехнического института в конце 1990-х и с того времени имел нередкие нарекания со стороны властей, хотя и за мелкие нарушения правил торговли. В сети можно заметить яркие посты, касающиеся его бизнеса, где пользователи достаточно негативно высказываются в отношении предпринимателя.

Что касается мнения самого пострадавшего, то, как «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД, «бизнесмен до конца не готов пока раскрывать все нюансы конфликта, но, похоже, он считает, что ему прилетело из-за тех заправок, которые он купил в прошлом году».

«Но это его версия», – все же добавили журналисту «Фонтанки».