Тигра, облюбовавшего погранзаставу в Приморье и убившего служебных собак, изъяли из природы

Специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками в Приморье изъяли из дикой природы амурского тигра, встревожившего учёных необычным поведением. Он стал наведываться на пограничную заставу, территория которой входит в состав национального парка «Земля леопарда», и при этом не выказывал страха перед людьми, сообщается на сайте парка.

Незадолго до Нового года, 29 декабря, хищник проник в питомник служебных животных на погранзаставе и убил двух собак. Получив сообщение ФСБ, сотрудники национального парка обследовали место происшествия и пришли к выводу, что здесь действительно побывал амурский тигр, но вёл себя он нетипично: вместо охоты на копытных предпочёл преодолеть несколько заборов, чтобы добраться до собак. Причиной неадекватного поведения могло стать ранение, заболевание или престарелый возраст зверя.

Учёные установили на участке фотоловушки. 31 декабря тигр снова пришёл на погранзаставу и, прихрамывая, долго бродил по участку. Сотрудники заставы пытались отпугнуть его огнём и холостыми выстрелами, но он не реагировал.

Прибыв на место, сотрудники «Земли леопарда» решили, что зверь должен быть изъят из дикой природы. Росприроднадзор выдал разрешение на отлов. Операцию провели группа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками при департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края, специалисты МРОО «Центр «ТИГР» и оперативная группа «Граница» ФГБУ «Земля леопарда».

Вечером 2 января тигр опять явился на заставу, где его уже поджидали специалисты. В зверя выстрелили шприцем с усыпляющим веществом, а после того, как снотворное подействовало, на автомобиле доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в посёлке Алексеевка, где ему предстоит тщательное ветеринарное обследование.