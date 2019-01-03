«Ласточка» сломалась в Выборге на пути в Карелию. Пассажиры ждали резервный состав три часа

Поезд «Ласточка» сломался по пути из Петербурга в посёлок Маткаселькя ранним утром 3 января. Пассажиры ждали резервный состав около трёх часов.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, поезд №821 остановился по техническим причинам на станции Выборг около 7:25. К месту остановки был подан резервный состав. Теперь состав следует с трёхчасовой задержкой.

Накануне в Петербург с опозданием прибыли скоростные поезда «Аллегро». Причиной отклонения от графика стала буря в Финляндии.

Напомним, «Ласточка» начала ходить до Маткаселькя, что рядом с мраморным каньоном Рускеала, несколько дней назад.