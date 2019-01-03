Доллар перевалил за 71 рубль впервые с 2016 года. Но рубль отыгрывает позиции

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих на 2,35% – до 71,45 рубля. Таких результатов он не показывал с марта 2016 года. Но затем российская валюта начала укрепляться на фоне сообщений о снижении нефтяных поставок из Саудовской Аравии.

К 11:10 мск 3 января американская валюта опустилась до отметки 69,27 рубля, а единая европейская валюта стоила 78,71 рубля. Нефть подрожала до 54,35 доллара за баррель.

Напомним, что накануне Нового года курс европейской валюты вплотную приблизился к 80 рублям. Доллар, в свою очередь, вырос на 22 копейки, до 69,7 рубля.