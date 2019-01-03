Сугроб спас девятиклассницу после полёта с девятого этажа. Она сможет пойти в школу после праздников

В детскую городскую больницу святой Марии Магдалины около 16 часов 2 декабря привезли 16-летнюю девушку.

По информации «Фонтанки», скорая помощь забрала учащуюся 9-го класса от многоэтажки по проспекту Энгельса после того, как та примерно в 14 часов прыгнула с девятого этажа. Несмотря на высоту, школьница выжила. Она получила сотрясение мозга и небольшую рану на голове, что врачами было оценено как состояние средней тяжести. Благодарить же надо дворников, собравших снег в большой сугроб.

Как рассказали «Фонтанке» в полиции Выборгского района, «семья уже проверена, они из Узбекистана, благополучны и социальны, а судя по легким травмам, девчонка сможет пойти в школу после новогодних каникул».