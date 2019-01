Обратная сторона Луны показалась на фото. Туда впервые в истории сел космический аппарат – китайский

Впервые в истории человечества совершена посадка на обратной стороне Луны. Это сделал китайский космический аппарат «Чанъэ-4».

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало фотографии, сделанные на обратной стороне Луны, сообщает 3 января РБК со ссылкой на сайт ​управления.

«В 11:40 (по местному времени, 6:40 мск. — Прим. РБК) камера С сняла первое в мире изображение обратной стороны Луны крупным планом и отправила его на землю. На рисунке показано направление модуля, который собирается покинуть спускаемый аппарат и вернуться к Луне», – отмечается в сообщении.

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/LTvlaS5HNf pic.twitter.com/Ibb8yIARLU