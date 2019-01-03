В Пулково задержаны пять рейсов – все по России

Пять рейсов задерживаются в петербургском аэропорту Пулково 3 января. Пассажиры не смогут вовремя попасть в Сочи, Калининград, Надым и Москву.

Так, рейс U6 547 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетит из Петербурга в Сочи с задержкой в 8,5 часа. Рейс FV 6323 авиакомпании «Россия» опоздает в Калининград на 11 часов. Авиакомпания NordStar Airlines отправит свой самолёт из воздушной гавани Петербурга на 4,5 часа позже указанного в талонах времени.

Кроме того, утром на пару часов был задержан ещё один столичный борт, а пассажиры рейса YC 878 авиакомпании «Ямал» вылетели из Петербурга с небольшим опозданием.

Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», причина задержки в Калининград – плохие метеоусловия, а конкретно сильный боковой ветер. Все услуги по стандартам авиакомпаниании пассажирам предоставляются.