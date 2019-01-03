Число жертв трагедии в Магнитогорске приближается к четырём десяткам

МЧС России сообщило, что число жертв взрыва дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске достигло 37 человек. Не ясна судьба еще четверых.

«По данным на 8:00 (мск) 3 января, из-под завалов извлечено 43 человека, из них 37 погибли (в том числе 6 детей), 6 спасены (в том числе 2 ребёнка). Проводится работа по установлению местонахождения еще 4 граждан», – говорится в заявлении ведомства. По данным СМИ, опознаны тела 22 человек.

Жители пятого, шестого и восьмого подъездов разрушенной многоэтажки сегодня получат два получасовых окна, с 12:00 до 12:30 и с 16:00 до 16:30, для того, чтобы в сопровождении спасателей МЧС России и сотрудников МВД попасть в свои квартиры и взять необходимые личные вещи и документы. Угроза обрушения сохраняется.